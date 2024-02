SERIE A – Bologna – Lecce. Felsinei travolgenti

Primo tempo con il Bologna che mette subito le cose in chiaro: vuole prendere il controllo della gara e lo fa trovando il passaggio dopo appena 5 minuti con il gol di Beukema su sviluppi da calcio d’angolo. Il Lecce non sembra accusare troppo il colpo e prova a imbastire qualche trama offensiva approfittando delle difficoltà in impostazione della retroguardia felsinea: grande occasione per Krstovic che non riesce a trovare il gol del pari. Il Bologna non si scompone e ribadisce che questa gara la vuole portare a casa con il bottino pieno: Orsolini si libera sulla fascia destra e supera Falcone per il secondo gol dei rossoblù. Il Bologna ricomincia il secondo tempo come l’aveva finito: correndo e attaccando con classe trovando il terzo gol con Orsolini, ancora a segno. Il Lecce non riesce a provare una clamorosa rimonta, anzi, concede molto in avanti e anche gli errori in impostazione non aiutano: Baschirotto sbaglia e Odgaard vola verso la porta dei salentini, trovando il gol del 4-0 al suo esordio con la maglia rossoblù.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (61′ De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler (67′ El Azzouzi); Orsolini (61′ Ndoye), Ferguson (78′ Moro), Saelemaekers; Zirkzee (61′ Odgaard). Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Lykogiannis, Lucumi, Corazza, De Silvestri, Moro, El Azzouzi, Urbanski, Karlsson, Ndoye, Odgaard.

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo (46′ Dorgu); Kaba (46′ Blin), Ramadani, Oudin (77′ Rafia); Almqvist, Krstovic (51′ Piccoli), Banda (38′ Sansone). Allenatore: Roberto D’Aversa.

A disposizione: Brancolini, Samooja, Dorgu, Touba, Rafia, J. Gonzalez, Berisha, Blin, Sansone, Pierotti, Piccoli.

Arbitro: Manganiello

Note: ammoniti: Calafiori (B), Almqvist, Oudin (L). recupero: 1′ (pt), 3′ (st).

Marcatori: Beukema, Orsolini, Orsolini, Odgaard (B).