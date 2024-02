Serie A, 24a Giornata, Genoa-Atalanta 1-3: la Dea passeggia a Marassi

Non c’è storia. La Dea mantiene il quarto posto passeggiando a Marassi. 1-4 finale ma le reti potevano essere anche di più, considerando la rete annullata a Scalvini. Nei 90 minuti non c’è mai stata una sfida alla pari, ma nettamente sbilanciata in favore della squadra di Giampiero Gasperini, ex di turno.

PRIMO TEMPO – Il vantaggio bergamasco viene dopo un’azione spettacolare organizzata da Koopmeiners che recupera palla e serve Pasalic, passaggio di prima per De Ketelaere che spalle alla porta, controlla, si gira e batte J. Martinez, in una frazione di secondo. I primi 45 minuti sono tutti dentro questa giocata con l’Atalanta che controlla lo sviluppo della gara senza affondare ma non subendo alcuna azione pericolosa.

RIPRESA – Passa poco dall’inizio della ripresa ed il Genoa pareggia con la rete di Malinovsky al 51′. Ma l’equilibrio dura poco, appena quattro minuti e l’Atalanta ritrova il nuovo vantaggio con la rete di Koopmeiners, che riporta avanti i bergamaschi, trovando di fatto la rete che decide l’incontro. Il Genoa prova ad abbozzare un’ulteriore reazione ma un po’ la precisione che fa difetto, un po’ la scelta dell’ultimo passaggio, di pericoli concreti si registra l’occasione di Gudmundsson sotto misura, sventata da Carnesecchi.

FINALE – I minuti finali sono quelli più convulsi. La Dea trova la rete del 3-1 con Scalvini ma dopo un consulto VAR, durato molto tempo, l’arbitro decide di annullare per fallo in attacco. I minuti di recupero sono ben 10 e al loro interno, l’Atalanta trova prima la rete della sicurezza con l’ex D. Zappacosta, poi il sigillo finale con la prima rete di Tourè.

ZONA CHAMPIONS – L’Atalanta sbancando Marassi mantiene la quarta posizione, dimostrando ancora una volta la sua forza e feroce determinazione, impreziosita dall’organizzazione di gioco e da qualche individualità importante. E per le inseguitrici sarà dura spodestarla da quella posizione. Per il Genoa è una sconfitta indolore seppur roboante nel punteggio ma l’obiettivo stagionale non è in pericolo.

GENOA – ATALANTA 1-4 (0-1)

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco (45’+2′ st Vitinha), Bani, Vasquez; Sabelli (38′ st Messias), Malinkovskyi, Badelj (19′ st Ekuban), Strootman (19′ st Martin), Frendrup; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini (43′ st Toloi), Kolasinac; Holm (12′ st Zappacosta), De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca (12′ st Touré), De Ketelaere (12′ st Miranchuk). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Colombo

Marcatori: 22′ De Ketelaere (A), 6′ st Malinovskyi (G), 10′ st Koopmeiners (A), 45’+10′ st Zappacosta (A), 45’+13′ st Touré (A)

Ammoniti: De Ketelaere (A), Strootman (G), Kolasinac (A), Bani (G), De Roon (A), Martin (G), Miranchuk (A)

A cura di Domenico Rusciano