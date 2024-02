Napoli e Milan – Un confronto senza padrone da dieci gare. Le statistiche

Non c’è un padrone, da dieci partite in qua: Milan-Napoli è nell’equilibrio, in statistiche che confermano il valore dell’una e pure dell’altra, in numeri che parlano da soli e spiegano perché. Il dominio napoletano (sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta) che per un periodo ha caratterizzato la sfida, è stato bloccato in questi ultimi dieci appuntamenti: tre vittorie rossonere in risposta alle quattro partenopee e il resto è finito in parità, come all’andata, ad esempio (2-2).

Il Milan segna e subisce almeno due gol da tre giornate in qua, il Napoli si è congelato e fuori casa non ha trovato gol nelle sue ultime quattro trasferte (Juventus, Inter, Torino e Lazio). E poi c’è Olivier Giroud, a proposito: cinque reti al Napoli, la sua vittima preferita, e però quattro di queste al Maradona. La risposta statistica di Mazzarri si chiama Matteo Politano, che quando vede il Diavolo si scatena: pure per lui cinque gol e però quattro realizzati al San Paolo. Fonte: CdS