Mazzarri: “Il risultato non dipende dal modulo. Spero in Osimhen ma stiamo facendo il massimo che possiamo esprimere”

Dalla sala delle conferenze stampa dello stadio Giuseppe Meazza, Walter Mazzarri risponde ai giornalisti, dopo la sconfitta del Napoli di misura contro il Milan.

Factory della Comunicazione

Al di là della sconfitta, il passaggio dalla difesa a 3 alla difesa a 4, quali risultati ha prodotto? “Il risultato tante volte non dipende dal cambio modulo. Nella Supercoppa, abbiamo battuto la Fiorentina con la difesa a tre ma poi sono altri fattori che determinano le partite, come il non tenere in conto le peripezie passate”

Nelle ultime trasferte si assiste ad un calo nell’ultimo passaggio, da 5 partite esterne non si segna, come dagli anni ’70. Con Osimhen si può ovviare a questa carenza? “Con Osimhen, occorrerà ritrovare la condizione psico-fisica. Purtroppo è un anno tribolato, vedi questa sera con il palo colpito. In certi momenti non siamo molto lucidi”

Come si aspetta Osimhen dopo la Coppa d’Africa? “Mi aspetto un Osimhen cattivo, anche se, vedi Anguissa, all’inizio non sarà semplice carburare”

Paradossalmente la Champions League potrà aiutare il Napoli anche per il campionato? “Io lo spero. Con il ritorno di Osimhen avrò per la prima volta la rosa al completo. Per il doppio impegno contro il Barcellona, bisogna anche aver la fortuna di essere nella miglior condizione, traendo poi linfa per il campionato”

Kvaratskhelia come sottopunata, come lo valuta? “L’ho schierato in quella posizione anche domenica scorsa. Ho pensato che potesse non essere marcato in modo ferreo, dandogli più libertà”

Ha avuto modo di vedere la classifica con l’Atalanta ormai distante 7 punti? “Quando sono tornato qui, avevo come obiettivo quello di far esprimere il potenziale che disponiamo. Ho fatto quello che ho potuto, traendo il massimo che possiamo fare”

Fonte: Canale 21