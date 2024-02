Gazzetta – Loftus-Kvara promette di essere la sfida chiave: Milan-Napoli si decide al centro

Tr equartisti di nobiltà. Loftus-Cheek e Kvaratskhelia. L’8 e il 7 che diventano 10. Nel passaporto dell’inglese era scritto “mezzala”, in quello del georgiano “ala vecchi tempi”. Pioli non ha cambiato ruolo a Loftus-Cheek, perché le distanze tattiche e filosofiche tra un 8 e un 10 moderno si stanno annullando: semplicemente ne ha aggiornato l’interpretazione. Mazzarri non ha ancora offerto una nuova identità a Kvara.

Loftus e Kvara sono al centro di Milan e Napoli. Loftus-Kvara promette di essere la sfida chiave di un match dai mille risvolti. Rossoneri all’inseguimento della Juve, Napoli che non ha ancora abbandonato i sogni europei, e i quarti dell’ultima Champions che al Napoli fanno ancora male. Nella disperata ricerca della libertà perduta lo sta muovendo verso la mediana dello scacchiere, fino al probabile debutto oggi da seconda punta centrale.sono al centro di Milan epromette di essere la sfida chiave di un match dai mille risvolti. Rossoneri all’inseguimento della Juve, Napoli che non ha ancora abbandonato i sogni europei, e i quarti dell’ultima Champions che al Napoli fanno ancora male.

Dire ritrovato è forse troppo, ma riequilibrato sì. La notte di Milan-Psg, Pioli ha rivisto il Milan dello scudetto che si muoveva elegante e leggero mentalmente. La mossa è stata Loftus-Cheek dietro Giroud, idealmente 10 di un centrocampo protetto dalla coppia Reijnders-Musah. Per la Gazzetta, l’inglese è “mostruoso”. Potente, verticale, aggressivo, è libero di muoversi e partire da dietro per incrociare con Giroud: spesso il Milan diventa un 4-2-4 che mette in inferiorità le difese. Quattro gol su cinque li ha segnati dopo quella notte.