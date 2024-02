Zielinski a Milano, per lui un anticipo d’aria di derby

Un anticipo di derby per Piotr Zielinski. Sì, il centrocampista annuserà l’atmostera di San Siro in maniera diversa, questa volta. Di lui si è parlato tantissimo negli ultimi mesi…Scrive Il Corriere dello Sport: “Dalla prossima stagione sarà un giocatore dell’Inter. Nell’ultimo periodo è stato costantemente nei discorsi di tutti – dal presidente e l’allenatore ai tifosi – sia per la sua situazione contrattuale di svincolato di lusso non intenzionato a rinnovare; sia perché l’esclusione dalla lista Uefa presentata dal club per i prossimi impegni di Champion s è stato molto discussa; sia perché ieri è tornato a lavorare in gruppo dopo aver cominciato la settimana in disparte, a fare differenziato, alla luce dell’affaticamento muscolare presentato come causa ufficiale dell’assenza contro il Verona. Fino alla fine della stagione, comunque, Zielinski sarà un’arma di talento da utilizzare in campionato. Un’importante soluzione in più: tutto dipende da come ognuno dei protagonisti dell’ultimo capitolo interpreterà il proprio ruolo. A cominciare da Zielo, ci mancherebbe.”

Factory della Comunicazione