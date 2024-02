Serie A, Cagliari-Lazio 1-3: sprofondo rossoblu, ospiti ritrovano il successo

La Lazio batte 3-1 il Cagliari all’Unipol Domus e ritrova la vittoria dopo tre turni, al netto della partita in meno contro il Torino. La gara inizia su buoni ritmi per la squadra di Sarri, chiamata a reagire dopo il ko di Bergamo e l’atmosfera tesa vissuta durante la settimana a Formello. La prima opportunità arriva al sesto minuto su azione di calcio d’angolo: Gaetano colpisce involontariamente di testa verso la porta di Scuffet, che salva i suoi da un clamoroso autogol. A farsi pericoloso è poi Ciro Immobile – oggi in campo dall’inizio – il cui tiro col destro dal limite dell’area è bloccato dal portiere cagliaritano.

Il primo sussulto del Cagliari – reduce da tre sconfitte consecutive – arriva al 20′ con uno scambio fra Gaetano e Viola: conclusione debole e centrale su cui Provedel fa buona guardia. Biancocelesti ancora pericolosi con Isaksen, che scappa in contropiede e calcia debolmente col sinistro senza sorprendere Scuffet. Sono le prove generali per il vantaggio che giunge al 26′: su una punizione battuta velocemente proprio il danese mette in area, liscio di Azzi e deviazione decisiva di Deiola per l’1-0 laziale.

Dopo la rete, la Lazio amministra il vantaggio tenendo saldamente le redini del gioco mentre il Cagliari si rivela incapace di reagire. L’ultima azione del primo tempo è dei rossoblu: palla in area per Lapadula e colpo di testa respinto con la gamba da Provedel.

La ripresa è subito scoppiettante: prima palla-gol per il Cagliari con Nandez, la cui conclusione col destro si spegne sul fondo. Sul ribaltamento dell’azione, il raddoppio della Lazio: tiro di Isaksen respinto da Scuffet, sulla ribattuta si avventa Immobile che, da posizione defilata, non perdona. Tutto pare già indirizzato, quando arriva immediatamente la reazione dei padroni di casa con il neoacquisto Gaetano: eurogol a giro che fulmina Provedel e riapre i giochi.

Il match si fa vivace e i rossoblu – galvanizzati dalla rete – vogliono raggiungere il pari, sfiorato prima da Makoumbou e poi ancora dall’ex Napoli: superlativo Provedel in entrambe le circostanze a sbrogliare la matassa. Evitato il pericolo, la squadra di Sarri realizza il definitivo 3-1 con Felipe Anderson. Il brasiliano riceve palla da Vecino, controlla, entra in area e calcia battendo ancora Scuffet. Con il risultato in ghiaccio, da segnalare soltanto un tentativo di Luvumbo e un palo colpito da Kamada. Per la squadra di Ranieri è crisi nera e all’orizzonte si profila la decisiva sfida-salvezza contro l’Udinese, per Sarri e i suoi un successo fondamentale in ottica quarto posto.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Mina (29′ s.t Wieteska), Obert (19′ s.t Augello), Azzi (1′ s.t Dossena); Nandez, Deiola, Makoumbou; Viola (1′ s.t Luvumbo), Gaetano; Lapadula (29′ s.t Lapadula). All. Ranieri

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi (33′ s.t Kamada), Luis Alberto (17′ s.t Vecino); Felipe Anderson, Immobile (17′ s.t Castellanos), Isaksen (39′ s.t Pedro). All. Sarri

Arbitro: Marco Di Bello di Brindisi

Marcatori: 27′ p.t aut. Deiola (L), 5′ s.t Immobile (L), 6′ s.t Gaetano (C), 20′ s.t Felipe Anderson (L)

Assist: 6′ s.t Luvumbo (C), 20′ s.t Vecino (L)

Ammoniti: 45′ p.t +1 Immobile (I), 7′ s.t Makoumbou (C), 22′ s.t Romagnoli (L), 45′ s.t +2 Vecino (L)