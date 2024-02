Napoli: Zielinski torna in gruppo

Piotr Zielinski è tornato a lavorare in gruppo e oggi potrebbe anche rientrare nella lista dei convocati. Come riportato dalla gazzetta, è questa la grande novità in arrivo da Castel Volturno, dove l’emergenza adesso appare davvero solo un brutto ricordo.

Il centrocampista polacco aveva saltato l’ultima sfida contro il Verona per un affaticamento sospetto, dopo essere stato escluso dalla lista Champions. Ma Mazzarri non lo ha mai considerato fuori dal progetto Napoli: «Quando mi farà vedere che starà bene in tutti i sensi, giocherà». E chissà che a questo punto non possa davvero avanzare la propria candidatura per domani.