Milan-Napoli è la gara di Politano: è desideroso di regalare un dispiacere ai milanisti

Quando Politano mette piede a San Siro, dagli spalti piovono sempre fischi copiosi. Tra l’esterno azzurro e il pubblico rossonero non c’è mai stato un grande feeling e non soltanto per la parentesi interista: Matteo negli anni ha saputo lasciare il segno anche per via dei tanti duelli tutti sprint e sterzate con Theo Hernandez. Lo scorso anno fu lui a sbloccare la sfida, con un calcio di rigore calciato non benissimo, ma comunque efficacissimo perché finito in rete, quasi sotto la pancia di Maignan.

Factory della Comunicazione

Qual giorno Matteo fu bersagliato dai sostenitori milanisti per tutta la partita, proprio per via di alcune scintille con Theo. E la scena si è ripetuta anche al Maradona, in maniera pesante nel ritorno dei quarti di Champions, quando l’azzurro rispose a tono alle provocazioni e i fischi che arrivavano dal settore ospiti. Domani non è certa la sua presenza tra i titolari: dovesse essere panchina, sarà un’arma in più strategica da giocare a gara in corso per Mazzarri. Una zanzara fastidiosa e motivata, desiderosa di regalare un nuovo dispiacere al popolo milanista.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.