(Grafico) Milan/Napoli le probabili formazioni pensate dal CorrSport

Le possibili formazioni

Factory della Comunicazione

NAPOLI

LE CERTEZZE. La prima opzione, cioè quella più provata sin dall’inizio della settimana, è il 3-5-1-1, con Kvara alle spalle di Simeone. Già, Khvicha: lui sarà la costante, dicevamo. Comunque vada trequartista. E l’altra invece la difesa a tre, con lo stesso tris di marcatori esibito all’Olimpico contro la Lazio: Ostigard tornerà titolare dopo la pausa con il Verona e andrà a disegnare la linea centrale con Rrahmani e Juan Jesus davanti a Gollini. Sulle fasce agiranno Di Lorenzo a destra e Mazzocchi a sinistra al posto dello squalificato Mario Rui. Con Olivera in panchina: Mati rientra dopo un’assenza prolungata dal 25 novembre, da Bergamo con l’Atalanta, giornata d’esordio di Mazzarri e anche del suo infortunio al ginocchio sinistro. Ne ha saltate 14 tra campionato e coppe ma ora è pronto a ricominciare. Per chiudere il discorso della prima possibilità tattica, il centrocampo prevede il blocco centrale Anguissa-Lobotka-Cajuste.

OPZIONE OFFENSIVA. Mazzarri, però, ha provato anche un 3-4-2-1 più offensivo da quando Politano ha ripreso ad allenarsi a pieno regime: stessa linea difensiva ma centrocampo a quattro con Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Mazzocchi; e Politano e Kvara alle spalle di Simeone. Per la cronaca: il Milan è con il Genoa il bersaglio preferito di Matteo con 5 gol segnati contro, 4 a San Siro. Dettagli, vedi mai… Oggi, in occasione della rifinitura e alla vigilia della partenza per Milano, Walter scioglierà i dubbi. Ma i verdetti li terrà per sé: non parlerà, non incontrerà la stampa, niente conferenza prima della partita.

MILAN

Ieri a Milanello i rossoneri hanno provato la solita formazione con il 4-2-3-1, con Bennacer e Adli davanti alla difesa. L’algerino torna dal primo minuto e prenderà il posto dello squalificato Reijnders. Leao, insieme a Pulisic e Loftus-Cheek, avranno il compito di perforare la difesa partenopea e servire al meglio Giroud. Il francese è un altro cliente scomodo per il Napoli. In difesa invece capitan Calabria avrà il compito, difficile, di fermare Kvara, e sarà aiutato dalla coppia Gabbia-Kjaer, nonostante Thiaw ieri abbia svolto per la prima volta allenamento in gruppo dopo due mesi e mezzo di assenza per infortunio.

Fonte e grafico CdS