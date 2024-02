Gazzetta – Lotta, corsa e sacrificio: Mazzarri si affida a Simeone in attesa di Osimhen

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti di formazione su Milan-Napoli:

“Davanti, senza dubbio, guiderà Simeone, alla sua ultima da titolare prima del rientro in Italia di Victor Osimhen. Giovanni è stato il punto di riferimento offensivo in Supercoppa, dove ha trovato il primo e unico gol nell’era Mazzarri nella semifinale contro la Fiorentina. Lottatore, ragazzo da corsa e sacrificio per la squadra, vive questa sfida come un derby visto il passato interista di papà Diego, ma soprattutto vive ogni chance come fosse una finale. E domani, per lui e per il Napoli, sarà una specie di prova del 9 per le ambizioni da Champions.

Gli eventuali fischi del Meazza saranno soltanto uno stimolo maggiore: Gio quando entra in campo non guarda in faccia a nessuno, affila le armi, si butta nella contesa e cerca sempre di uscirne vincitore. Il peso dell’attacco graverà principalmente sulle sue spalle e il suo movimento dovrà creare spazi per Kvaratskhelia. Il Napoli non segna da quattro trasferte di Serie A (Juve, Roma, Torino, Lazio) e ha bisogno di ritrovare una gioia in trasferta per coltivare speranze europee. Simeone è pronto, come un anno fa: un altro lampo per rilanciare Napoli.

Ismael Bennacer è tornato a Milano con la faccia triste: la sua Algeria è stata eliminata presto, troppo presto, in Coppa d’Africa. Fuori ai gironi. Il Milan deve fargli tornare il sorriso e il Milan… ha già bisogno di lui. Tijjani Reijnders domenica sera sarà in tribuna: squalificato. È clamoroso perché Reijnders in questa stagione e nella precedente non ha mai saltato una partita. Sempre disponibile, sempre in campo e, con una eccezione, sempre titolare. Bennacer dovrebbe giocare dall’inizio assieme a Yacine Adli in un Milan offensivo, più preoccupato di far gol che di non prenderlo. Pioli, che sarà in conferenza alle 14, ha riaccolto in gruppo Malick Thiaw, fuori dal 29 novembre per infortunio.

L’idea è riportarlo in campo la prossima settimana a Monza. Intanto, il tecnico pensa di confermare i quattro giocatori offensivi: Pulisic, Loftus-Cheek, Giroud e soprattutto Leao. Il Napoli non ha dimenticato l’azione alla Gullit di aprile, quando Rafa portò di peso il Milan in semifinale di Champions. A proposito di Europa, ieri c’è stato il sorteggio dei prossimi turni di Youth League. Il Milan di Ignazio Abate, che ha vinto il suo girone, troverà il Braga negli ottavi (27 o 28 febbraio) e la vincente di Real-Lipsia ai quarti (12-13 marzo). Turni in gara unica con partita in casa”.