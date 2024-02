Rivalutazione per la difesa a tre “alla Mazzarri”

Un ricordo che fa male, una macchia enorme nel mezzo di una stagione memorabile. Dici Milan e il presidente Aurelio De Laurentiis risponde piccato. Lo ha fatto in più occasione dalla scorsa estate fino alla conferenza di mercoledì. Il 4-0 subito in casa non lo ha mai digerito e l’eliminazione ai quarti di Champions brucia ancora, anzi “ha fatto malissimo” per usare le parole del presidente. La corazzata di Luciano Spalletti non è stata in grado di trovare una chiave per arginare le ripartenze del Milan e soprattutto di arginare la corsia mancina rossonera, dove Theo Hernandez e Leao si sono esaltati ogni volta nelle praterie concesse dagli azzurri. Ecco, domenica il primo comandamento sarà “vietato concedere campo”: per questo Walter Mazzarri sta seriamente pensando di cambiare ancora, tornare alla difesa a tre con Ostigard braccetto di destra in supporto e a copertura di Di Lorenzo, che agirà a tutta fascia nel tentativo di limitare Leao e costringere Theo a guardarsi alle spalle più che puntare verso la porta.

Factory della Comunicazione