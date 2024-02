Napoli, lo scudetto è un ricordo, ma la qualificazione Champions è alla portata, e Osimhen vuole lasciare il segno

Il Napoli affronterà il Milan domenica a San Siro per la ventiquattresima giornata di campionato di Serie A, e lì gli azzurri non dovranno sbagliare, come non dovranno sbagliarne più nessuna se vorranno qualificarsi per la prossima Champions. E uno di quelli che vuole incidere in questo obiettivo è Victor Osimhen, come scrive oggi il Corriere della Sera. “Il Napoli che non può permettersi altri passi falsi. Il successo in extremis sul Verona non è bastato a portare serenità in un ambiente sempre sul filo della tensione. E il presidente De Laurentiis di certo non sta aiutando. Lo scudetto è ormai un ricordo lontano, ma la qualificazione alla prossima Champions resta alla portata. Osimhen tornerà dalla Coppa d’Africa e vorrà provare a lasciare il segno prima di cambiare aria in estate. In più la squadra di Mazzarri è quella che si è rinforzata di più sul mercato a gennaio: col ritorno delle coppe, la panchina lunga può fare la differenza”.

