“Contro il Milan non può bastare difesa a tre, dipende da interpreti”

Gyorgy Garics, ex difensore del Napoli (37 presenze con la maglia azzurra fra il 2006 e il 2008), ha parlato ai microfoni di Forza Napoli Sempre della sfida fra la squadra di Mazzarri e il Milan, in programma domenica.

“Ricordo una gara tra Milan e Napoli, al primo anno in A del ritorno degli azzurri, che finì 5-2 per i rossoneri. Ma ricordo una grandissima partita da parte di tutti quanti noi; la partita dove esordì Pato e segnò pure. Per me rimane una bellissima gara nonostante la sconfitta. Conosco la difesa a tre, giocavamo così con Reja. E per me fu un cambio importante perché gli esterni diventano fondamentali e, sia in fase offensiva che difensiva, devi lavorare parecchio. Schierando un 3-4-3 o un 3-4-2-1 sei più esposto in fase difensiva. Naturalmente col 3-5-2 ti esponi di meno e sei più sicuro in caso di perdita del pallone. Non so se una difesa a tre possa contrastare l’attacco del Milan. Perché avendone 4 potresti coprire di più in ampiezza. Dipende molto dagli attori anche perché bisogna vedere dietro chi accetterà l’uno contro uno con Giroud che è una bella gatta da pelare”.