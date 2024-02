Kvara e Leao giocheranno “insieme” per garantire il bello in Milan-Napoli

La Gazzetta dello Sport analizza il match tra Milan e Napoli e la sfida Kvara-Leao:

Factory della Comunicazione

P ochi lo ricordano, ma uno dei gol più belli della stagione scorsa lo hanno segnato insieme, Khvicha Kvaratskhelia e Rafa Leao. Stadio Maradona, quarto di ritorno di Champions: Kvara scende a sinistra, stringe e passa a Ndombelé che sbaglia lo stop, la palla arriva così direttamente tra i piedi di Rafa che strappa in modo impressionante dall’altra parte, s’ingoia tre azzurri e serve a Giroud un cioccolatino da spingere in rete che vale la semifinale. Questo per dire che anche domenica prossima a San Siro giocheranno «insieme», collaboreranno cioè per evocare il Bello durante Milan-Napoli. Sono i principali indiziati, anche perché ci arrivano lanciati. Il georgiano è appena tornato al gol contro il Verona, dopo un mese e mezzo.

Ricamo bellissimo e decisivo all’87’. Il portoghese ha mandato in gol Giroud a Frosinone e ha giocato una delle migliori partite stagionali, per continuità e concretezza. Voti della Gazzetta, rispettivamente: 7,5 e 7. Hanno ritrovato la gamba e la potenza al momento giusto, prima della loro collisione. Il miglior giocatore della Serie A 2021-22 spinge il Milan verso la Juve, il migliore 2022-2023 trascina il Napoli verso la Champions. I due fulmini di velluto stanno tornando, dopo un inizio di stagione difficile.

Kvara ha sofferto il down da post-trionfo e il fallito trapianto tecnico di Garcia. In più, di personale, ha pagato il calo dell’effetto sorpresa che è stato il suo turbo nella stagione tricolore. Ora lo conoscono e lo aspettano. Il primo gol in campionato, all’Udinese, il 27 settembre, è arrivato dopo 192 giorni di digiuno. Il georgiano è stato il più penalizzato, con Lobotka, dalla riforma Garcia. Le verticalizzazioni immediate, imposte a una squadra nata per palleggiare, tagliavano fuori entrambi e li costringevano a vivere di seconde palle.