Enrico Fedele durissimo contro ADL

Enrico Fedele è tornato sulle parole di Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa, nel corso del suo consueto intervento ai microfoni di Radio Marte: “Il presidente parla di soldi che vorrebbe investire nello stadio e in un centro sportivo? Aspetto con ansia, per credere che sia tutto vero: spero che la sua non sia soltanto una ‘campagna elettorale’… Se farà cose concrete, vorrà dire che avrà funzionato il mio appello fattogli all’Università, quando dinanzi a Guido Trombetti e gli studenti dissi: ‘Presidente, prendi un giocatore in meno ma costruisci una struttura per i giovani napoletani, perché sono quindici anni che non sforniamo grandi talenti’ furono le mie parole. De Laurentiis punta ad un centro sportivo che serva soprattutto per la prima squadra? Ma ci andrebbero anche le giovanili. Non capisco, comunque, perché non si possano utilizzare anche strutture già esistenti e che non sarebbero così difficili da migliorare. Cerchiamo di prendere il bello che viene fuori dalle sue parole, augurandoci che non sia l’ennesima dichiarazione elettorale, uno dei suoi soliti comizi come temo… Ci saranno dei fatti concreti? Mah, non lo so…” ha concluso Fedele, nEnrico Fedele durion nascondendo il suo scetticismo.

