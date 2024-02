Si valuta e si studia tutto: l’unica certezza si chiama Kvara

Lo considera un campione ed è difficile dargli torto. Sta studiando come “togliergli” di dosso la gabbia dei difensori avversari, quindi, al netto di tutte le varianti di modulo che potrebbero essere apportate al Napoli, ciò che appare certo è che Mazzarri non rinuncerà a Kvara. Scrive Il Corriere dello Sport: “Kvaratskhelia è l’insostituibile, sarà in campo come esterno se sarà 3-4-2-1 oppure dietro la punta in caso di 3-5-1-1 con la possibilità di svariare a tutto campo. Altrove valutazioni in corso. In attacco, ad esempio, Raspadori insidia Simeone, ma per il ruolo di prima punta c’è anche Ngonge che ha avuto un impatto super e ha caratteristiche per ricoprire (anche) quel ruolo. Dietro, oltre a Politano e il georgiano, c’è l’imbarazzo della scelta tra il duttile esterno belga, Lindstrom e, ovviamente, Traore, un altro jolly ormai pronto al debutto. C’è ancora tempo per la scelta definitiva del modulo e degli uomini per sfidare il Milan. Deciderà Mazzarri.”

Factory della Comunicazione