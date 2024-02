Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta su Radio Marte. Ecco di seguito alcune sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

“Non mi piace il clima che si è creato: pur riconoscendo gli errori fatti dalla Società nella gestione di un anno controverso e difficile da comprendere, non mi piace chi in questo momento si comporta da squalo attirato dal sangue. Certo, lo spirito critico ci deve aiutare ad analizzare ciò che non è andato. De Laurentiis è lo stesso degli ultimi 20 anni, mi sembra eccessivo l’accanimento delle ultime settimane. Milan-Napoli? Immagino un Napoli solido, che sta ritrovando se stesso, credo Mazzarri potrebbe tornare alla difesa a tre. Mazzarri sta ritrovando qualche certezza, come dimostrano le ultime di campionato e anche le due partite in Arabia: ci sono segnali per andare al Meazza e dare continuità di prestazioni e risultato. È importante tornare a casa con dei punti, contro un avversario contro cui servirà una prova di carattere, personalità e qualità. Ritrovata una fase difensiva molto solida, bisogna iniziare ad esibire con continuità la qualità che la squadra ha.

Zielinski? Se parliamo di calcio e basta, considero il polacco il giocatore più talentuoso che ha il Napoli insieme a Kvara. È un patrimonio che negli anni ha dimostrato un senso di appartenenza all’ambiente: è una storia che si sta consumando in malo modo, occorre chiudere questo rapporto con la massima serenità e rispetto reciproci. Al Napoli non conviene rinunciare al suo talento anzitempo, così come non gioverebbe all’immagine del calciatore. Dovrebbe essere una priorità recuperarlo, ma non mi sembra – dalle parole del patron – ci siano i presupposti per recuperare questo rapporto. Bisogna però assicurarsi di averlo nella migliore condizione possibile: bisogna riportarlo nel progetto assicurandosi che anche lui si senta nel progetto”.