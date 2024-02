Coppa D’Africa – Le Super Aquile passano ai rigori (5-3 d.c.r.) Osi, il Var e la beffa. Poi è festa Nigeria

La Nigeria di Osimhen è in finale di Coppa d’Africa: domenica sfiderà la Costa d’Avorio. Ma quanta fatica per le Super Aquile, che alla lotteria dei rigori riescono a mettere sotto un Sudafrica mai domo. Ancora una volta l’attaccante del Napoli non segna (l’astinenza dura da cinque partite di fila), ma risulta prezioso perché conquista un rigore nei tempi regolamentari con una magia. La partita era bloccata e anche bruttina da vedere in quel momento. Sul dischetto, come era già successo contro la Costa d’Avorio nel girone, si presenta il capitano Troost-Ekong che realizza la massima punizione con un tiro rasoterra e centrale. L’1-0 però non basta.

GOL ANNULLATO. L’episodio è incredibile. Osimhen, infatti, realizza il 2-0 a porta vuota a cinque minuti dalla fine dopo una cavalcata incredibile di Lookman dell’Atalanta. Fatta? Macché. L’arbitro, richiamato dal Var, annulla il gol della potenziale qualificazione e assegna un rigore al Sudafrica perché l’azione era iniziata con il fallo di Yusuf su Tau nel tentativo di anticipo. Una doppia beffa perché Mokoena spiazza Williams portando la semifinale ai supplementari, che tra l’altro sarebbero potuti saltare se Mudau non avesse sparato alto un mezzo regalo di Nwabali.

SOSTITUZIONE. Victor è rimasto in campo fino al 118’, è cresciuto con il passare dei minuti, ma non è mancato, un momento di apprensione. Dopo neanche 30 secondi si è piegato sulle gambe toccandosi il petto. Sembrava non farcela. Invece no. Ha stretto i denti, ha combattuto fino al momento della sostituzione, senza dare altri segnali preoccupanti. Poi dalla panchina ha tifato per i suoi compagni, arrivati a un passo dal sogno.

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabali 6,5; Ajayi 6, Troost-Ekong 6,5, Bassey 5; Osayi 5,5 (17’ sts Omeruo sv), Onyeka 6 (12’ pts Aribo sv), Iwobi 6 (17’ st Yusuf 5,5), Aina 6; Lookman 5,5 (12’ pts Iheanacho sv), Simon 5,5 (17’ st Chukweze 6,5); Osimhen 7 (10’ sts Moffi sv). A disp.: Ojo, Uzoho, Awaziem, Musa, Onuachu, Onyedika, Onyemaechi. Ct: Peseiro 7.

SUDAFRICA (4-4-2): Williams 6; Mudau 5,5, Kekana 6,5, Mvala 5,5, Modiba 6; Xulu 6,5 (30’ st Mayambela 6,5), Mokoena 6,5, Sithole 7, Tau 7; Zwane 6,5 (30’ st Lepasa 6, 12’ sts Sibisi sv), Makgopa 6. A disp.: Goos, Adams, Appollis, Mashego, Mobbie, Morena. Ct: Broos 7.

ARBITRO: Omar (Egi) 5.

MARCATORI: 22’ st rig. Troost-Ekong (N), 45’ st rig. Mokoena (S).

AMMONITI: Onyeka (N), Troost-Ekong (N).

ESPULSO: al 11’ sts Kekana (S) per fallo da ultimo uomo.

SEQUENZA RIGORI: Moffi (N) gol, Mokoena (S) parato; Omeuro (N) gol, Mayambela (S) gol; Aina (N) fuori, Makgopa (S) parato; Troost-Ekong (N) gol, Mavala (gol); Iheanacho (N) gol.

Fonte: CdS