Il napoletano Tutino implacabile, il suo Cosenza è da Play Off. I numeri

COSENZA

Sette punti nelle ultime tre partite per il Cosenza. Buono il bottino, considerato che in precedenza la squadra faceva fatica sia in campo che a livello di risultati. Sono ora 4 le lunghezze di distanza dal perimetro playoff, 6 quelle di vantaggio sulla zona calda dei playout, a 15 gare dal termine del torneo. Il pari contro Pisa ha dato continuità alle due precedenti vittorie contro Venezia e Sudtirol. E in B è la cosa che più conta a livello di classifica, anche se il gol realizzato dal Pisa in pieno recupero, ha lasciato l’amaro in bocca alla tifoseria. Bisognava gestire meglio la superiorità numerica per tutto il secondo tempo, così come i minuti finali, per non permettere agli uomini di Aquilani il forcing che ha poi portato al pari. Dopo il gol di Tutino la squadra non è riuscita a chiudere la gara, e qualche sostituzione non ha dato l’effetto sperato. I subentrati, dai quali ci si aspettava una marcia diversa, non hanno cambiato l’inerzia della sfida.

TUTINO. Nove i gol realizzati finora dall’attaccante oltre a una miriade di legni colpiti. Con la rete siglata al Pisa, Tutino è salito al 4º posto nella classifica cannonieri. Sul suo profilo Instagram, il giocatore ha così postato. «Il campionato è questo, punto dopo punto, partita dopo partita, mai nulla è scontato! Testa alla prossima gara». Il giorno dopo la gioia per la nascita del secondogenito Alfredo che è andato a fare compagnia alla sorellina Benedetta. A Modena il bomber rossoblù punta alla doppia cifra.

INCONTRO. Questa sera alla 18.45 allo Store rossoblù di via Arabia, i calciatori arrivati nel mercato di gennaio (Camporese, Frabotta, Gyamfi e Antonucci), incontreranno i tifosi. I supporter silani potranno così conoscere da vicino i loro beniamini. Anche questa settimana l’esterno difensivo sinistro ed ex Juve Frabotta, è stato inserito nella “Top XI” della Lega di serie B.

INFORTUNATI. Buone notizie dall’infermeria. Canotto si è aggregato al gruppo già dalla ripresa degli allenamenti dopo l’infortunio muscolare al flessore dello scorso 2 dicembre con la Ternana. Ancora differenziato per Meroni. Nella seduta di ieri pomeriggio, Cimino e Gyamfi hanno lavorato insieme agli altri. Contro il Modena, che dovrà fare a meno del centrocampista Palumbo squalificato, uno dei due andrà a ricoprire il ruolo di difensore destro.