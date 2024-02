Malfitano: “Spero che in conferenza De Laurentiis dica cose che non disturberanno il lavoro del Napoli e di Mazzarri”

Mimmo Malfitano, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Mi auguro che in conferenza De Laurentiis dica cose che non disturberanno il lavoro del Napoli e di Mazzarri, perché in questo momento la squadra non ha bisogno di un ambiente disturbato dalle polemiche. Immagino che le sue verità riguardino ciò che è stato la scorsa estate, il divorzio da Spalletti e Giuntoli, altrimenti non intravedo altre ragioni che abbiano determinato questo mezzo flop del Napoli. Zielinski ha dato il suo contributo soprattutto nei primi tre mesi della stagione in corso, con Garcia, quando il Napoli girava male. Bisogna capire se c’è la volontà di impiegarlo, le scelte spettano all’allenatore ma bisogna capire l’indirizzo della Società in tal senso e, qualora non ci fosse la volontà di impiegarlo, capire se Mazzarri deciderà di testa sua o seguirà l’eventuale indicazione societaria. Il Napoli non mi ha impressionato molto con il Verona, il 90% del match con il Verona si è centrato sull’iniziativa di Kvaratskhelia. Il Verona ha messo anche in difficoltà il Napoli, che ne è uscito grazie all’inventiva del georgiano. Certo, ora interessano i tre punti, in vista del quarto posto: giocare bene senza vincere non servirebbe a nulla.

Credo che col Milan tornerà la difesa a tre, i rossoneri hanno un ottimo tridente offensivo e quindi credo occorra maggiore protezione, cosa che non aveva senso con il Verona che disponeva di un solo attaccante”.

Factory della Comunicazione