La nuova Champions League tra sogni e speranze

Solo col tempo ci si abituerà al nuovo format della Champions League. Dimentichiamo i vecchi gruppi, prima a due fasi e poi con una, allarghiamo l’orizzonte al mega girone da 36 squadre. D’altronde questa è la nuova filosofia: un torneo nel quale la situazione potrebbe essere in bilico fino all’ultima giornata, evitando di spogliare d’interesse i turni finale. Con l’eliminazione diretta tutto cambia, aumentando l’interesse verso la manifestazione.

LE SQUADRE – Le squadre saranno 36, per l’Italia ci saranno 4 rappresentanti grazie al ranking Uefa assoluto che ci colloca nei primi 4 posti. Ma c’è una novità: il ranking Uefa stagionale regala un posto in più ai due campionati migliori. Al momento in testa è proprio l’Italia, non sarà facile resistere.

IL GRUPPONE – Nel gruppo si giocano 8 partite invece delle solite 6. Non ci sono andata e ritorno, ma 8 avversarie dirette stabilite dal “sorteggione” di agosto a Montecarlo. Le 36 squadre saranno ordinate in 4 fasce da 9 in base al ranking per club (i campioni di diritto in prima fascia). Ogni squadra sarà accoppiata a 2 rivali di ciascuna fascia, una da affrontare in casa e una fuori. La classifica Finito il gruppo, le prime 8 della classifica direttamente agli ottavi. Quelle dal 9° al 16° posto affrontano quelle dal 17° al 24° posto nei playoff (tipo tennis, con teste di serie): le 8 vincenti raggiungono le 8 prime ai playoff, le 8 perdenti sono eliminate come quelle dal 25° al 36° posto. Altra novità: nessun ripescaggio nelle coppe minori. Chi esce, è fuori dalle coppe.

ELIMINAZIONE DIRETTA – Le 16 rimaste si sfidano in ottavi, quarti, semifinali, con andata e ritorno, fino alla finale unica, sempre con tabellone tennistico e incroci definiti dall’inizio. Ci sarà un solo sorteggio, quello di agosto. Minimo 15 partite per vincere la Champions, 17 per chi passa dai playoff.

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE – Il sistema rivoluziona anche Europa e Conference League. Gli altri due tornei avranno la stessa formula a 36 squadre e gruppo unico (ma la Conference prevede soltanto 6 partite).

Fonte: Gazzetta dello Sport