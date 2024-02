Il Mattino – Napoli-Barcellona gara a rischio scontri, scatta l’allarme

Il Napoli affronterà il Barcellona mercoledì 21 febbraio, per gli ottavi di finale di Champions League al Maradona, gara d’andata, e, come sottolinea oggi Il Mattino, scatta l’allarme rischio scontri fra le tifoserie. “Nonostante nei 4 incroci precedenti non c’è traccia di scontri (anche se uno, ad agosto del 2020, si giocò in pieno lockdown e con il Camp Nou deserto), Barcellona-Napoli viene considerato ad alto rischio. E di sicuro, anche il Viminale nelle prossime ore, alzerà il livello dell’allerta per la gara di andata del Maradona.

Factory della Comunicazione

Unite dal filo dell’odio e degli scontri, della vendetta, dell’imboscata da preparare – se si può – con gli alleati e i gemellati, nella logica secondo cui «il nemico del mio nemico è mio amico», il Ministero dell’Interno, in coordinamento con la Commissione Permanente della Commissione Statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport, ha deciso di dichiarare ad alto rischio la partita Barcellona-Napoli, prevista per martedì 12 marzo (ore 21) allo stadio Olimpico di Montjuic.

Un modo per ottenere rinforzi di polizia fin dalle ore precedenti la partita. Questa decisione risponde al fatto che a Barcellona è prevista una presenza significativa di tifosi della squadra partenopea. Anche perché è numerosa la presenza di napoletani sia in Catalogna che nelle regioni vicine.