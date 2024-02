Calciomercato Napoli: asta milionaria per Osimhen

Il calciomercato tiene ormai banco per tutta la stagione calcistica e non fa eccezione il bomber del Napoli Victor Osimhen, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria ma al centro di una vera e propria asta milionaria, secondo quanto rivelato da Il Mattino.

Factory della Comunicazione

La clausola di rescissione da 120 milioni di euro è il punto a cui deve arrivare chi vuole aggiudicarsi le prestazioni sportive di Victor Osimhen, come da accordi presi in sede di rinnovo di contratto, firmato il 23 dicembre 2023.

Al termine della Coppa d’Africa, Victor Osimhen farà il suo ritorno al Napoli e le sue prestazioni saranno determinanti per il finale di stagione degli azzurri, a caccia di un posto utile per la qualificazione in Champions League. L’auspicio del Napoli è che l’asta che certamente si scatenerà per ingaggiare Osimhen non sia da intralcio alle ambizioni del club azzurro di concludere al meglio la propria stagione.

Secondo quanto rivelato da Il Mattino sono molto insistenti le voci che vogliono un interesse del Psg per l’attaccante nigeriano, individuato come il futuro sostituto del partente Mbappè. L’approdo di Osimhen a Parigi porterebbe quindi il terzo calciatore azzurro ad indossare la maglia del Psg, dopo Lavezzi e Cavani.

Resta tuttavia ferma la volontà dell’attaccante di approdare in Premier League, campionato che per Osimhen ha un fascino unico e intenso. Resta quindi da vedere quale grande club si farà avanti per acquistare le prestazioni sportive dell’attaccante nigeriano, chiamato prima di tutto a concludere degnamente la stagione al Napoli.