Visnadi: “Mazzarri? Ero scettico, ma il Napoli ne sta venendo fuori. C’è un fattore che penalizza gli azzurri”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianni Visnadi, giornalista:

“Quell’arbitro se è veramente un arbitro poteva decidere di denunciare ai carabinieri e non alle Iene! Tornando indietro di qualche anno, quando il Var fu introdotto, c’era chi diceva che avrebbe l’introduzione di questa tecnologia avrebbe enfatizzato le polemiche ed infatti ora le polemiche sono anche superiori a quando il Var non c’era perché non accettiamo più che gli arbitri non vedano. E peggio ancora, ci arrabbiamo ancor di più quando il lunedì qualcuno viene a dirci che va tutto bene.

L’Inter è superiore sul campo anche più di ciò che dice la classifica. L’Inter gioca bene, ha un modo di giocare caratteristico che ha da 3 anni e il lavoro di Inzaghi si vede. E’ il suo lavoro che ha portato l’Inter a questi livelli.

Napoli col Verona, ho visto bene le due gare di Supercoppa per cui bisognerà vedere il Napoli in test più probanti per capire se è guarito. In Arabia Saudita ha fatto quel tipo di calcio e con un briciolo di fortuna e giustizia avrebbe meritato di giocarsi la coppa ai rigori, ma non si può sempre fare quel calcio sparagnino. La Champions è un traguardo che può ancora raggiungere però ritengo che anche gli acquisti non alzano il livello della squadra. Non ho seguito troppo la gara delcol Verona, ho visto bene le due gare di Supercoppa per cui bisognerà vedere il Napoli in test più probanti per capire se è guarito. In Arabia Saudita ha fatto quel tipo di calcio e con un briciolo di fortuna e giustizia avrebbe meritato di giocarsi la coppa ai rigori, ma non si può sempre fare quel calcio sparagnino. La Champions è un traguardo che può ancora raggiungere però ritengo che anche gli acquisti non alzano il livello della squadra.

Mazzarri? Ero molto scettico sul suo arrivo, non mi sembrava una soluzione poi contano i risultati e non le opinioni. Ha avuto una partenza molto difficile, adesso sembrerebbe che ne stia venendo fuori. C’è una cosa che viene considerata poco: al Napoli quest’anno sta mancando Osimhen ed è una bella sottrazione. Speriamo che quando torni non sia prosciugato dal torneo.

La Fiorentina non ha fatto ancora un punto nel nuovo anno, mentre a me piace molto come gioca il Bologna”.