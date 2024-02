Tramezzani: “Le streghe stanno svanendo; giocare a 3 non significa essere meno offensivi”

“Col Verona il Napoli ha conquistato tre punti importanti – ha detto l’allenatore Paolo Tramezzani nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte –, il Napoli non deve avere timore di uscire da questa situazione difficile, le streghe stanno svanendo e gli azzurri hanno avuto una grande reazione, ritrovando un grande calciatore come Kvaratskhelia. Inoltre, stai ritrovando Lindstrom e da Ngonge hai avuto una risorsa in più. Per come si era messa la partita, la vittoria con il Verona in rimonta ha grande importanza. I tasselli stanno tornando al proprio posto. La percentuale di conquista del quarto posto non sono altissime, data la concorrenza, ma il Napoli sarà in lotta sino al termine e ha margini di miglioramento importanti. I blackout degli azzurri dipendono da questa stagione travagliata, hanno perso un po’ di sicurezze. In questo momento la squadra è questa, probabile che si continui con momenti esaltanti con altri invece in cui ci saranno difficoltà. Una delle qualità più importanti del Napoli dello scorso anno è stato l’equilibrio che ha sempre mantenuto giocando in 30 metri. Con la solidità e con l’equilibrio si può giocare quest’anno con qualsiasi modulo, col 4-3-3 e con il 4-2-3-1, fondamentale è sempre l’interpretazione. Può anche riproporre il 3-4-3. Giocando a tre dietro non è vero che la squadra è meno offensiva, magari si può impostare un gioco più di ripartenza, più verticale, sfruttando i tanti esterni forti di cui è dotata la rosa”.

