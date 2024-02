Prima la qualificazione in Europa poi sarà di nuovo addio

Dopo un pomeriggio di enorme sofferenza, superato con una rimonta in chiaro stile mazzarriano, ora il futuro sembra sorridere a Walter Mazzarri che dal 18 febbraio riavrà l’organico al completo, con il rientro in gruppo di Victor Osimhen. Il nigeriano potrebbe rientrare anche qualche giorno prima se non dovesse vincere la coppa, dando poi la volata finale al campionato prima dell’apertura del calcio mercato estivo, con lo sguardo fisso alla nuova destinazione, con la Premier League davanti senza ombra di discussione.

Factory della Comunicazione

Gli piace parlare molto alla squadra come uno zio ai suoi nipoti, mentre Garcia di discorsi veramente pochi. E’ consapevole del suo ruolo, quello del traghettatore ma non ha voglia di fare il pensionato a San Vincenzo, pur sapendo che non sarà lui la scelta per il futuro della panchina azzurra, con ADL proiettato verso altri lidi. A Mazzarri importa poco, vuole lasciare la sua impronta in questa sua terza avventura partenopea. «Sono qui per aiutarvi a raggiungere i traguardi che meritate» e «Perché avete un tricolore sul petto e io ho visto cosa siete capaci di fare, so quanto siete forti» sono le frasi che ripete costantemente per risollevare l’umore della squadra.

Ha lasciato lo stadio con i suoi ragazzi felici per la rimonta, gli piace avere ADL al suo fianco mentre la paura del fallimento serpeggiava in lui. E’ felice vedere come la squadra lotti per lui o ama pensarla così. Piace vedere che nel momento topico di domenica la difesa non si sia sfaldata, che il centrocampo abbia ridato volume e che tutti corrano fino al 95′, perchè la parte atletica era quella che più lo preoccupava al suo arrivo, tenendosi stretto il lavoro fin qui fatto da Pondrelli. Ma la cosa che più apprezza è l’aver restituito la forza mentale di reagire alle avversità, alla rete dello svantaggio: con Garcia la squadra s’intorpidiva mentre con Mazzarri, la squadra reagisce seppur non attraverso il gioco ma con i suoi uomini migliori. Ma poco importa, non c’è la stessa fame di qualche mese fa, con il tempo Mazzarri è convinto che possa tornare anche lei.

Fonte: Il Mattino