Per Piotr battere il diavolo ha un doppio valore. Zielinski è carico: «Vi farò divertire ancora»

Zielinski è motivato ad inseguire un posto in Champions League pur sapendo che, nel caso, non ascolterà più la musichetta del Maradona. Comincerà ad abituarsi il 21 febbraio, ormai ci siamo, quando arriverà il Barcellona per l’andata degli ottavi e lui, escluso dalla lista Uefa, non sarà della partita, né in campo né in panchina, eppure Piotr non ritiene già conclusa la propria stagione. Il suo contratto scade a giugno e fino ad allora darà il massimo senza avvertire l’ombra invadente di un futuro ormai segnato. E’ del Napoli, gioca per il Napoli, e quel «vi farò divertire ancora» pronunciata ad alcuni tifosi nei giorni scorsi a Castel Volturno è una frase simbolo che conferma la sua ambizione di concludere nel migliore dei modi la sua avventura azzurra.

DERBY. Zielinski vede il Milan, la sua vittima preferita in carriera (4 gol contro come l’Udinese) ma anche il suo personalissimo derby, una riflessione intima che accompagnerà la sua vigilia dato che si giocherà al Meazza, nel suo futuro stadio, contro la squadra rivale nella città pronto ad accoglierlo tra qualche mese. Sarà, nel caso, un pensiero fugace. La sua priorità è essere della partita, tornare in campo e riuscire ad incidere per il bene del Napoli. Il centrocampista polacco ha saltato il Verona per «affaticamento muscolare», sono stati giorni intensi con l’esclusione dalla lista Uefa, ma ora si riparte: Mazzarri avrà bisogno anche di Zielinski, il titolare storico del centrocampo, per raggiungere l’obiettivo quarto posto. Fonte: CdS