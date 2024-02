“Nuova posizione per Kvaratskhelia?”, il pensiero di Gigi Pavarese

Gigi Pavarese, dirigente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte. “Il 4-2-3-1 potrebbe funzionare a San Siro. Gaetano si metterà in luce a Cagliari. Mazzarri ha ridato al Napoli le certezze. Cajuste non si è espresso ancora al massimo delle sue qualità. Nuova posizione per Kvaratskhelia? Kvara è un giocatore che ha nel suo bagaglio tecnico la possibilità di giocare in tutte le posizioni dell’attacco, riuscendo a saltare il primo avversario con facilità e qualità. Il georgiano, da giocatore tecnico, soffre le difficoltà stagionali del Napoli. La posizione occupata nel secondo tempo col Verona gli ha dato possibilità di avere spazi più ampi e prendere l’avversario frontalmente. Più che la posizione del georgiano, occorre ritrovare la giusta sintonia tra i reparti, cosa della quale beneficerebbero tutti i giocatori, Kvara compreso. Mazzarri è stato bravissimo nel cercare la quadra, provando a rimanere sui concetti iniziali della squadra, ma accorgendosi che c’era qualcosa che non andava ed è tornato alle sue origini. Al momento il Napoli ha bisogno di certezze, Mazzarri l’ha capito ed è tornato al modulo che più ne ha date al Napoli. Occorre ritrovare la voglia di divertirsi, di giocare, l’entusiasmo. Zielinski è un calciatore di grande qualità, non mi piace parlare di contratti, non è il mio lavoro. Cajuste non si è ancora espresso al massimo delle sue qualità, mostrando un po’ di discontinuità. Lobotka è molto efficace, oltre che in fase di impostazione, anche in fase di riconquista della palla e chiusura delle linee di passaggio. Zielinski ti crea la superiorità numerica, è bravo ad aprire spazi, a saltare l’uomo sul primo controllo, a cucire i reparti: è un giocatore fondamentale per il Napoli, che non ne ha altri in rosa con le sue caratteristiche tecniche, perdendo in imprevedibilità, forse il migliore in Italia per queste caratteristiche. Si è persa un po’ la magia della passata stagione, ne hanno risentito anche i big”.

Factory della Comunicazione