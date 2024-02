L’arbitro anonimo alle Iene: “Episodi sfavorevoli contro il Napoli”

Torna a parlare l’arbitro anonimo a Le Iene, con nuove segnalazioni su episodi controversi nelle ultime giornate di Serie A che coinvolgono anche il Napoli: “In Napoli-Verona c’è un evidente fallo da rigore per intervento di Cabal che con la sua gamba destra colpisce la gamba destra di Kvarathskelia prima di toccare il pallone. Tecnicamente l’azione è da inquadrare in due fasi: è nella prima fase che scatta la punibilità, perché il difensore crea un danno all’attaccante. Il fatto che nella seconda fase il difensore tocchi anche il pallone non è rilevante ai fini del decretare o no il calcio di rigore. Qui l’arbitro valuta erroneamente il contatto come non falloso, ma inspiegabilmente anche il VAR non interviene. Eppure, le immagini sono chiare e inequivocabili. Il Napoli ha avuto una serie di episodi sfavorevoli in questo senso. De Laurentiis fa bene a lamentarsi, non gli si può dire nulla, ma fino ad adesso le sue lamentele non hanno portato a molto. È vero che dal 2020 sono cambiati gli uomini, e c’è anche un minimo di trasparenza in più perché almeno a fine partita sappiamo che voto abbiamo preso dagli osservatori. Però il sistema è rimasto sostanzialmente lo stesso e il 90 per cento delle critiche che Marelli faceva nel 2020 sono attualissime anche adesso. Finché l’AIA non avrà l’indipendenza economica dalla FIGC e finché sarà tutto in capo a una sola persona, che oggi è il presidente, senza una vera divisione dei poteri e possibilità di critica, ci saranno sempre tanti problemi“.

