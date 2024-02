Contro il Milan Fedele vedrebbe un cambio di modulo. Ecco come “apostrofa” AdL

“Il Napoli ha vinto una partita che sembrava stregata, Kvara ha fatto la differenza. Il presidente è in un momento di grande onnipotenza, pensa di saper fare tutto. Parla sempre di sè – ha detto il dirigente sportivo Enrico fedele nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte– e ragiona sempre con l’ “io”. In uno sport di squadra invece conta il “noi”. Meglio che De Laurentiis si dedichi al cinema. E’ diventato inaffidabile dal punto di vista tecnico. Io e noi gli dobbiamo essere grati per il livello raggiunto dal club in questi anni, ma il Napoli ha fatto come Penelope, facendo e disfacendo la tela. L’errore è aver detto che chiunque possa allenare il Napoli. Spalletti non solo ha dato il gioco ma ha dato serenità. in una squadra dove ci sono figli e figliastri. Faccio un appello: non prendete più in considerazione cosa dice De Laurentiis. Con il Milan io farei la difesa a tre, Mazzocchi ha fatto bene ma è ancora troppo furioso e ha qualche responsabilità sul gol preso. Per me Ngonge non è un tornante, è un Lozano nella fase offensiva “

