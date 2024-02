CdS – Kvara ha capito che non era più il caso di aspettare Osimhen

Kvicha Kvaratskhelia ha trascinato il Napoli in una vittoria importantissima, domenica al Maradona contro il Verona, e senza Osimhen, ancora impegnato in Coppa d’Africa, come sottolinea oggi il Corriere dello Sport. “A un certo punto, suggestioni dal nulla, sembrava che si fossero dati appuntamento per ricominciare ancora assieme: perché l’ultima volta che s’erano scatenati, il 16 dicembre, scelsero d’andarsene a braccetto tra la folla incredula e festante, trascinata fuori dalla disperazione da quella coppia di campioni irresistibilmente affascinante. Ma quando Khvicha ha capito che non era più il caso di «aspettare» Victor, la Champions stava svanendo, e dopo aver risistemato l’orologio e pure la classifica, il conto alla rovescia è egualmente partito: domani c’è la semifinale di Coppa d’Africa, Nigeria-Sud Africa, e quindi già si capirà; però orientativamente nell’agenda hanno già cerchiato d’azzurro il calendario, 17 febbraio con Napoli-Genoa, perché ormai non c’è più tempo. Al minuto 42′ dell’ennesima partita sconsigliata ai cardiopatici, Kvaratskhelia ha preso il Napoli, se lo è caricato nel tiraggiro e gli ha restituito vita e speranza: tra un paio di partite tornerà Osimhen e il gatto & la volpe ripartiranno assieme, destinazione quarto posto, che vale ormai tanto, non solo una cascata di danaro ma forse tutta una stagione avvolta in quelle ombre che talenti del genere soffrono maledettamente e dalle quali devono sfuggire. Anche per se stessi, per il proprio orgoglio, per la felicità di chiunque”.

