Dalla Polonia, Dumanovski (Eleven Sports): “ADL poteva trattenere Zielinski. Con l’Inter, possibile un altro scudetto”

In diretta su Radio Punto Nuovo, nel corso di “Punto Nuovo Sport“, è intervenuto Piotr Dumanovski, giornalista di Eleven Sports Polonia. Di seguito un estratto della sua intervista.

“Per la prima volta Zielinski ha vinto il titolo di giocatore polacco dell’anno e se l’è meritato dopo la vittoria dello Scudetto. Anche Lewandowski ha vinto il titolo con il Barcellona, ma Piotr ha fatto grandi cose persino in Champions. Per questo ha vinto. Ora nessuno si aspettava in Polonia questa sua esclusione dalla lista del Napoli. È stata una notizia molto sentita qui, i polacchi criticano molto De Laurentiis adesso… Tra un mese la nostra Nazionale avrà partite molto importanti da giocare e vogliamo che Zielinski abbia continuità e si faccia trovare pronto. C’è l’Europeo in ballo. Zielinski fuori dalla Champions e dalla Serie A è una cosa molto strana. Sappiamo però che i suoi ultimi mesi non sono stati buonissimi col Napoli. In Polonia ci sono tanti tifosi del Napoli che lo seguono e ricordano quanto sia stato importante per la squadra e per lo Scudetto. Sappiamo che non è al top, ripeto, ma dovrebbe essere comunque nella lista Champions degli azzurri. Se De Laurentiis avesse veramente voluto trattenere Zielinski a Napoli, avrebbe potuto farlo senza problemi. Non ha presentato una buona offerta e ora è troppo tardi. Tutti qui siamo ormai convinti che sia un prossimo giocatore dell’Inter. I nerazzurri sono una scelta giusta per Piotr, avrà una bella spinta. Ha davanti Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, ma riuscirà a trovare il proprio spazio. Se Zielinski giocherà come fatto lo scorso anno, diventerà un punto di riferimento per l’Inter. E magari vincerà anche un secondo Scudetto, un qualcosa che non è riuscito persino a Boniek con Juventus e Roma. L’Inter è una scelta giusta per il futuro di Piotr”