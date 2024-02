Serie A, Roma-Cagliari 4-0: l’allievo De Rossi supera il maestro Ranieri

Terza vittoria consecutiva per la Roma che travolge il Cagliari (4-0), portandosi ad una sola lunghezza dal quarto posto con 38 punti. Pronti-via e giallorossi subito in vantaggio: da calcio d’angolo il più lesto di tutti ad avventarsi sul pallone è Pellegrini che approfitta di un rimpallo e fa secco Scuffet. La squadra di De Rossi continua a farsi pericolosa nell’area rossoblu e al minuto 8 è Cristante a centrare il palo su perfetto cross del neoacquisto Angeliño. Superato lo shock iniziale, il Cagliari riesce ad affacciarsi dalle parti di Rui Patricio solo al 20′, quando Petagna colpisce di testa su sponda di Azzi senza però creare problemi alla retroguardia romanista.

La Roma è padrona assoluta del campo e trova subito il raddoppio con Dybala, al termine di un’azione manovrata sull’out mancino dove la Joya, perfettamente imbeccata da Lukaku, deve soltanto appoggiare in rete. I ritmi calano ma il finale di frazione si ravviva: lo stesso Lukaku tutto solo davanti a Scuffet trova il 3-0 ma era oltre la linea difensiva cagliaritana. Subito dopo Lapadula va al tiro da posizione ravvicinata trovando i guantoni di Rui Patricio. La squadra di Ranieri si vede poi fischiare un rigore per un presunto fallo di Llorente sul peruviano, ma il controllo Var – non rilevando alcuna infrazione – fa tornare l’arbitro Marcenaro sui suoi passi.

Il secondo tempo si apre sulla falsariga del primo. Prima Cristante ci prova con una botta ravvicinata che non sorprende Scuffet, poi è ancora Dybala a congelare il punteggio trasformando docilmente un rigore concesso per fallo di mano di Petagna. C’è gloria anche per Huijsen che schiaccia di testa su corner battuto da Pellegrini: per il difensore classe 2005 è il primo gol nel massimo campionato.

Il match si trascina lentamente fino al novantesimo e resta ben poco da segnalare: Lukaku va vicino al pokerissimo, mentre Bove insacca su assist di Karsdorp ma in posizione di fuorigioco. Esordio per i neoacquisti Baldanzi e Gaetano (in prestito dal Napoli). In casa giallorossa la cura-De Rossi funziona, mentre è crisi nera per il Cagliari dell’indimenticato ex Claudio Ranieri, terzultimo a quota 18.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente (55′ Huijesn), Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini (55′ Bove); Dybala (73′ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (55′ Zalewski).

All.: De Rossi.

Cagliari: Scuffet; Zappa, Obert, Dossena (62′ Luvumbo), Mina (67′ Wieteska), Azzi (62′ Viola); Nandez (77’ Di Pardo), Prati (62′ Gaetano), Makoumbou; Lapadula, Petagna. All. Claudio Ranieri

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 1′Pellegrini, 22′ e 50’ (rig) Dybala, 58’Huijsen

Assist: 1’ Dybala, 22’ Pellegrini, 58’ Paredes

Ammonizioni: Nandez, Paredes