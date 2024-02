Napoli, De Laurentiis – Kvaratskhelia: incontro in primavera per il contratto

Fonte: il mattino

Factory della Comunicazione

Non segnava da circa due mesi, e da due mesi era pure un pesce fuor d’acqua. Un gol memorabile ma pur sempre solo al Verona.

Dunque, meglio per Khvicha Kvaratskhelia mantenere i piedi per terra. Non è certo la rete di ieri al Verona a cambiare le carte in tavola: nel senso, da tempo De Laurentiis aveva in mente di ragionare su un nuovo contratto sulla stella georgiana che fino ad adesso non è che abbia confermato il boom della passata stagione.

In ogni caso, per De Laurentiis, pur senza fretta, arriva il momento di prendere in mano il contratto dell’atleta georgiano dell’anno. Per la primavera atteso il primo incontro con lo staff di Kvara.