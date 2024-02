La saggezza del Cholito Simeone: “L’entusiasmo dell’anno scorso si ricostruisce con i risultati”

Ieri, in campo dal primo minuto, Giovanni Simeone, ha provato in tutti i modi a sbloccarla nel primo tempo, sbattendo ogni volta contro il muro del Verona, arrivato al Maradona per la ventitreesima giornata di campionato contro il Napoli. Ma il Cholito non ha perso la lucidità, come lui stesso ha detto a fine gara, come riportato dal Corriere dello Sport. “Prima della sua rete, Simeone aveva avuto più di una difficoltà a trovare gli spazi per colpire. «Abbiamo fatto una partita giusta, è mancato il gol nel primo tempo e anche nei primi minuti del secondo, ma ci abbiamo sempre creduto, anche quando eravamo sotto – la spiegazione dell’argentino – Sotto di un gol è diventato tutto più difficile, ma siamo stati tranquilli, sereni e abbiamo ritrovato la strada».

Che deve portare a un piazzamento in Champions, per non rendere la stagione fallimentare. «L’entusiasmo dell’anno scorso si ricostruisce con i risultati, con la voglia di stare insieme e di vincere. Per esempio, partite come quella con la Salernitana o contro il Verona ci danno energia e voglia di ripartire. Quando trovi il gol vittoria negli ultimi minuti è così. Poi, ogni anno è diverso, non si può sempre vincere o stravincere, ma quando si incontrano difficoltà è importante mantenere la calma e ripartire da momenti come questi: le vittorie in sofferenza, ma anche l’esempio di qualche compagno che dà tutto per la squadra, che si lancia su ogni pallone. Attraverso le difficoltà si può dare sempre di più». E domenica sera c’è il Milan a San Siro, una partita che evoca dolci ricordi: «Quel gol per me fu molto importante, ci ha aiutato a vincere lo scudetto. Sarà una partita speciale, ma è molto importante per continuare su questa strada, senza pensare a quanto successo l’anno scorso»”.