La moviola di Napoli/Verona – Insufficiente Piccinini e non solo lui

Partita non sufficiente per Piccinini (Il Cds vota 5), c’è il dubbio (almeno quello lasciatelo) su un contatto su Kvara poco ortodosso in area del Verona. Sono 25 i falli fischiati e ben cinque gialli, non tutti congrui. Anche il Verona chiede un rigore a fine gara, lì la dinamica è chiara, non c’è alcuno dubbio (ed è inutile alimentarli).

Recupero: 8’ (3’+5’)

PIU’ CHE DUBBIO

Cabal interviene in area di rigore su Kvaratskhelia, Piccinini fa ampi cenni che non c’è nulla, fossimo stati in lui un dubbio ce lo saremmo fatti venire. Perché è vero che Cabal tocca nettamente il pallone, ma un attimo prima tocca la coscia posteriore destra del georgiano, interviene quasi a forbice, avesse dato rigore il VAR sarebbe rimasto silente, in quel caso senza colpe.

NO RIGORE

Swiderski finisce giù al centro dell’area del Napoli, protesta lui. protesta anche Baroni: il contatto con Di Lorenzo, che è dietro di lui, è netto ma… Ma c’è una spiegazione, la dinamica è molto chiara (non sappiamo se sia lo stesso processo mentale fatto da Piccinini): è Serdar che guardando il pallone tocca il capitano azzurro, facendogli perdere l’equilibrio e finire su Swiderski . Corretto non assegnare il rigore.