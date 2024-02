Fedele: “De Laurentiis? Serve indifferenza, non ne parliamo più”

L’ex dirigente ed ora opinionista sportivo, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli in diretta su Radio Marte.

Factory della Comunicazione

Ecco le parole di Enrico Fedele:

“Ho ammirazione per la gestione familiare della sua azienda, ma perplessità su come la squadra sia stata distrutta dopo lo Scudetto. Non puoi fare il proprietario della clinica ed il chirurgo, come dico sempre, sennò prima o poi sbagli l’operazione, e De Laurentiis ne ha sbagliate varie. Il patron pensa di essere al cinema e poter fare tutto, ma al cinema rifai le scene, se vanno male, mentre nel calcio no. Questa tracotanza va a discapito della SSC Napoli e dei tifosi. Non parlo per partito preso, non sono un accanito: parlo in base alla mia esperienza, che è ciò che mi permette di dare un giudizio. Le dichiarazioni di De Laurentiis prima di Napoli Verona? Non prendete mai in considerazione ciò che dice De Laurentiis, perché in questo momento ha concentrato tutta l’attenzione su se stesso. Serve indifferenza: non ne parliamo più“.