Dazn, Turci: “Non capisco le critiche al Napoli, l’atteggiamento è quello giusto. Su Zielinski…”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Tommaso Turci di DAZN:

“Non capisco le critiche dure a questo Napoli , che ha cominciato con l’atteggiamento giusto contro il Verona. Poi la partita si è sviluppata in maniera diversa, ma i segnali positivi al di là del risultato finale. Mazzarri deve eliminare gli ultimi passaggi a vuoto di questa squadra, che deve ambire a tornare continua e martellante come nei primi 20’ di gara.

Un merito di Mazzarri è quello di aver dato un’anima a questa squadra che si compatta nei momenti di difficoltà, come visto ieri. Per tornare sereni, bisogna ritrovare costanza di risultati e fare un filotto di punti. Lindstrom deve fare un grande girone di ritorno per giustificare l’investimento fatto in estate e ormai i tempi di inserimento sono belli che finiti.

La mancanza di Zielinski si farà sentire e una partita non può significare tutto, però Lindstrom può tornare utile. Certo l’esclusione totale del polacco mi lascia perplesso, perché è uno che ha sempre dato tutto per la maglia in qualsiasi momento. Il Napoli non gli darà la possibilità di giocare due partite straordinarie come quelle col Barcellona ed è solo controproducente. I nuovi acquisti possono portare entusiasmo e trascinare, su tutti Ngonge che ha mostrato già qualcosa di positivo. Lo stesso Mazzocchi, sente questa maglia in maniera diversa.