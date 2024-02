CdS – “Kvaradona” ancora una volta fondamentale per la squadra e la corsa Champions

Il suo gol è arrivato a marcare una certezza, la sua qualità, e il suo ruolo nella squadra è fondamentale, così Kvicha Kvaratskhelia ieri al Maradona ha segnato il gol della vittoria che ha portato tre punti importantissimi al Napoli per la corsa Champions, come scrive il Corriere dello Sport. “Kvaradona al Maradona: un gol pazzesco. Un’invenzione geniale nel giorno di astinenza numero 50, che per la Smorfia napoletana è ‘o ppane. Il pane: e per il Napoli questa vittoria impastata con acqua, farina e tremenda fatica è davvero fragrante come poche altre. Mazzarri, De Laurentiis e il gruppo hanno seriamente rischiato di ritrovarsi dentro un incubo, ma poi ci ha pensato Kvara con uno schiocco di dita. Con una giocata straordinaria, voluta, ricamata e rifinita con un giro georgiano da una ventina di metri che sembrava una cometa. Scaltro e svelto Mazzocchi a ispirarlo, fenomenale e provvidenziale Khvicha. Non poteva scegliere momento migliore per interrompere il ramadan realizzativo: il popolo attendeva il suo ritorno da troppo tempo ormai e lui, che evidentemente di fare cose banali non ne vuole mai sapere, ha scelto la giornata perfetta per ritrovare la via maestra della porta e per ricordare al mondo di essere ancora lui. Decisivo come mai per la squadra e per la corsa Champions, una maratona infernale che domenica offrirà un’altra sfida fondamentale a casa del Diavolo. A San Siro con il Milan. Kvaratskhelia ci sarà, certo, e tra l’altro lunedì prossimo sarà anche il suo compleanno: 23 anni, una vita davanti. E alle spalle un periodo complesso finito nella rete del Verona”.

Fonte foto SSCN