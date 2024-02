Serie A, 23a Giornata, Torino-Salernitana 0-0: Juric, aggancio zona Champions fallito, per Inzaghi un punto per alimentare la speranza

Un punto. Tanto basta per la Salernitana per mantenere viva la speranza salvezza. Sul campo dove i campioni d’Italia rimediarono una sonora e netta sconfitta, la formazione allenata da Pippo Inzaghi strappa un pari, per caricarsi in vista della volata salvezza. Il Toro getta via la possibilità di agganciare la zona Champions, disputando una gara sottotono.

LA PARTITA – Non è stata una bella partita. La posta era alta come lo sarà fino al termine della stagione. Chi aveva da perdere molto era la Salernitana, reduce da un mercato importante per ribaltare una situazione già di per sè, complicata e forse, in parte, compromessa. Il Torino guarda al quarto posto come un sogno impensabile ad inizio stagione ma che si è materializzato prestazione dopo prestazione. Ma la gara di oggi ha deluso le aspettative: poche conclusioni degne di nota, sia da parte del Toro che da quella dei campani. Il canovaccio della gara era evidente fin dall’inizio: i padroni di casa proiettati verso l’attacco, mentre la Salernitana era arroccata in difesa, a protezione di un punto che non cambia la classifica ma aumenta l’autostima ed il morale, soprattutto in previsione del big match del prossimo fine settimana contro l’Empoli, allenato dall’ex Davide Nicola. Il Torino autore fino ad ora di una stagione esaltante, come non si vedeva da tanto tempo, dall’altro lato della Mole, rimane bloccata sullo 0-0, inchiodato dalla difesa campana e da una prospettiva diversa, forse ancora di un livello più alto rispetto alle possibilità della rosa allestita da Urbano Cairo.

CHAMPIONS-SALVEZZA – Discorso aperto per entrambe ma sempre difficile da poter realizzare. Il Toro si trova in condizione di poterci provare, sapendo che ci sono formazioni con una rosa più qualitativa e abituate a giocare per certi traguardi. La Salernitana proverà l’ennesima salvezza sottoforma d’impresa, la squadra ora gioca come un corpo unico ma sarà difficile centrarla per il terreno perso fino ad ora. Ma a Salerno sono abituati alle imprese quasi impossibili.

TORINO – SALERNITANA 0-0

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze (20’ s.t. Pellegri), Sazonov (35’ s.t. Lovato), Rodriguez (43’ p.t. Masina); Bellanova, Ricci (35’ s.t. Ilic), Linetty, Lazaro; Vlasic (20’ s.t. Djidji); Sanabria, Zapata. All. Juric. Salernitana (3-4–2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng (16’ s.t. Pellegrino), Pasalidis, Zanoli (27’ s.t. Sambia), Maggiore, Basic, Bradaric; Kastanos (42’ s.t. Vignato), Candreva; Tchaouna (16’ s.t. Dia). All. Inzaghi. Arbitro: Chiffi di Padova Ammoniti: 26’ p.t. Sazonov (T), 18’ s.t. Pierozzi (S), 45’ s.t. Linetty (T)

A cura di Domenico Rusciano