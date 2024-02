RIVIVI IL LIVE Napoli-Hellas Verona 2-1: la magia di Kvaratskhelia fa impazzire il Maradona dopo tanta sofferenza

FISCHIO FINALE

95′ Fischio Finale, il Napoli con molta sofferenza batte l’Hellas Verona con una prodezza di Kvaratskhelia. Momentaneo vantaggio scaligero con la prima rete in Serie A di D. Coppola, pareggio con la rete dell’ex di Ngonge, poi la perla del georgiano

90′ 5 minuti di recupero

87′ Gooooaaalll del Napoli: P. Mazzocchi recupera palla e serve Kvaratskhelia che controlla e a giro da fuori area, batte Montipò

85′ Doppio cambio nel Napoli: escono Lobotka e Simeone, entrano Dendoncker e Raspadori. Doppio cambio anche nell’Hellas Verona: escono D. Coppola e Duda, entrano Magnani e Tavsan

84′ Azione sulla sinistra di Kvaratskhelia, passaggio centrale per Simeone che conclude due volte: la prima colpisce Montipò, la seconda calcia alto con un pallonetto

83′ Conclusione di poco a lato di Anguissa

82′ Doppio cambio nell’Hellas Verona: escono Lazovic e Suslov, entrano Vinagre e D. Silva

79′ Goooaall del Napoli: azione sulla sinistra di Lindstrom che serve Ngonge, tiro di prima intenzione e palla in rete

77′ Doppia occasione per il Napoli, prima Mazzocchi con tiro deviato e poi Lindstrom esaltano Montipò

76′ Ammonito Lobotka

72′ Rete dell’Hellas Verona: colpo di testa vincente di Diego Coppola

66′ Ammonito Lindstrom per fallo su Suslov

63′ Perde palla Anguissa banalmente, Suslov attacca l’area ma conclude alto

62′ Doppia sostituzione nel Napoli: escono Cajuste e Politano, entrano Lindstrom e Ngonge

60′ Sostituzione nell’Hellas Verona: esce Noslin, entra Swiderski

59′ Azione di Kvaratskhelia che salta Tchatchoua ma conclude a lato

58′ Bella rovesciata di Folorunsho, palla a lato

55′ Clamorosa occasione per il Napoli, su calcio d’angolo, recupera la palla Lobotka che serve Juan Jesus, passaggio rasoterra per Simeone, tiro di prima intensione, Montipò si salva in calcio d’angolo

54′ Ammonito Suslov per fallo su P. Mazzocchi, anche lui salterà il prossimo incontro

52′ Sostituzione nel Napoli: esce Mario Rui, entra P. Mazzocchi

49′ Ancora Verona H., dal calcio d’angolo colpo di testa di Cabal senza saltare, palla di poco a lato

48′ Tiro di Lazovic dalla distanza, Gollini si distende e devia in calcio d’angolo

47′ Occasione Hellas Verona: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, spunta Duda sul secondo palo che sfiora il vantaggio con Anguissa totalmente fermo

46′ Inizio secondo tempo, ammonito Mario Rui che salterà il prossimo incontro

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

48′ Fine primo tempo

45′ Conclusione a lato di Lazovic, 1 minuto di recupero

36′ Ammonito l’allenatore dell’Hellas Verona, Marco Baroni per proteste

33′ Ammonito Coppola per intervento scorretto su Cajuste

27′ Conclusione alta di Kvaratskhelia

13′ Ancora Kvaratskhelia dalla distanza, Montipò si allunga e blocca in due tempi

10′ Tiro di Kvaratskhelia deviato da Montipò

7′ Protesta Kvaratskhelia per intervento scorretto in area di rigore, dopo slalom in area, il Var non interviene

1′ Calcio d’inizio del Napoli

PRIMO TEMPO

DIVISE – Napoli in divisa classica: maglia azzurra con il tricolore sul petto, calzoncino bianco, calzettoni azzurri, portiere in completo rosso, l’Hellas Verona in completo giallo con inserti e bordi blù, portiere in completo verde.

CAPITANI – Di Lorenzo e Lazovic

PRECEDENTI ARBITRALI

L’arbitro Piccinini ha diretto solo in quattro circostanze il Napoli riportando un bilancio positivo: 3 vittorie ed 1 pareggio. In queste partite c’è anche un Napoli-Verona, con i partenopei che s’imposero 2-0

Arbitro: Piccinini (Forlì), Guardalinee: Cecconi – Ricci, IV Uomo: Fourneau, VAR: Di Bello, AVAR: La Penna