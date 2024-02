Il Napoli ritrova Anguissa e Cajuste, ma in difesa nessuna sorpresa contro il Verona

Oggi pomeriggio alle 15,00 al Maradona, il Napoli affronterà il Verona per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A. Gli azzurri a disposizione di Mazzarri sono di nuovo in numero consistente, e la scelta per la formazione potrà essere più ponderata, come scrive oggi il Corriere dello Sport. “Mazzarri ritrova Anguissa, il perno del centrocampo sconfitto in Coppa d’Africa dal compagno Osimhen. E’ rientrato in settimana, ha svolto diversi allenamenti in gruppo, sta bene e sarà in campo dal primo minuto. L’allenatore del Napoli riabbraccia anche Cajuste, altro assente di lusso contro la Lazio, risorsa preziosa per riaffidare al 4-3-3 le sorti della squadra. Il modulo dello scudetto manca dalla gara contro la Salernitana e dovrebbe tornare con Gollini in porta, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati di Rrahmani e Juan Jesus, lo svedese con Lobotka e Anguissa a centrocampo, dove mancherà Zielinski, ufficialmente affaticato – neppure ieri si è allenato, solo palestra – e nell’umore turbato per l’esclusione dalla lista Uefa che gli impedirà di esserci col Barcellona in Champions”.

Factory della Comunicazione