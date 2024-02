(Grafico) Così Napoli e Verona, le probabili formazioni della gara delle 15,00

NAPOLI-Linea a quattro e un centrocampista in più per alzare il baricentro e avvicinarsi all’altra porta risolvendo il problema del gol o semplicemente del tiro a porta. Con i rinforzi: Mazzarri ritroverà Kvaratskhelia e Simeone, squalificati contro la Lazio, e a loro si unirà il jolly Traore, che verrà convocato per la prima volta e che potrebbe anche debuttare nei minuti finali. La rosa, che accoglie Natan dopo oltre un mese, presto sarà al completo: in attesa di Osimhen, si avvicina il rientro di Meret e Olivera, che ieri hanno svolto personalizzato in campo.

Factory della Comunicazione

VERONA– La batteria dei nuovi arrivati, tutti rigorosamente dall’estero, tiene conto delle ambizioni che resistono in questo Verona. Una squadra in difficoltà, perlomeno l’infermeria è vuota. Non ancora pronto Mitrovic, per il resto tutti a disposizione. Spazio ancora a Folorunsho sulla trequarti, con Serdar arretrato al fianco di Duda. Cabal da terzino, ma all’occorrenza Baroni può impiegarlo anche al centro. Quella delle corsie è la zona più martoriata dalle cessioni dopo le uscite di Terracciano, Faraoni (soltanto lui e Kallon sono andati via in prestito, gli altri a titolo definitivo) e Doig. I nuovi scenari però possono portare un Verona coraggioso quanto basta, a cercare l’impresa.

Fonte e grafico CdS