Superlega, De Laurentiis scettico, ma la porta non è blindata

Non si può dire che non abbia suscitato, dai suoi albori, discussioni e polemiche. Poi, l’apertura della Corte Europea. La Superlega è sempre argomento di discussione. Il Mattino ne scrive facendo riferimento alla posizione del presidente del Napoli: “De Laurentiis è scettico sulla Superlega ma non contrario del tutto. Ascolta da tempo le posizioni dei “ribelli”, a Madrid è stato a lungo a colloquio con Florentino Perez. Ma più volte ha mostrato le sue perplessità, i suoi dubbi. Prima della sentenza della Corte Europea aveva definito alla tv messicana la Superlega «una stupidità». Poi, dopo l’apertura dell’Unione Europea, ha pensato di frenare, per capire meglio le intenzioni degli organizzatori. Ma alla fine la sua posizione non è cambiata poi tanto. «La Superlega è stata una mossa sbagliata, che però ha sortito un cambiamento. Adesso bisogna fare un ragionamento serio. Ho parlato con Florentino e siamo d’accordo a mettere attorno a un tavolo alcuni veri imprenditori, non più e non solo presidenti nominali». Forse è stata questa piccola apertura al dialogo a far immaginare a Laporta il sì del Napoli al progetto Superlega. Sì che non c’è. Ieri la società ha glissato sulle dichiarazioni di Laporta e non ha rilasciato dichiarazioni ma tutti ricordano che mai il presidente ha mostrato autentico entusiasmo nell’adesione al progetto. Ma, è chiaro, De Laurentiis vuole un cambiamento per i tornei europei. Soprattutto nella ripartizione dei proventi da parte della Uefa ai club che, ritiene, prendano solo una parte minima dei guadagni”.

Factory della Comunicazione