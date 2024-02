Serie A, le gare delle 15 terminano con due pareggi a reti bianche

Poche emozioni nei due match di Serie A delle 15.00, Empoli-Genoa e Udinese-Monza. Non è quindi casuale che il risultato finale, al Castellani come al Bluenergy Stadium sia stato quello di un pareggio a reti bianche. A Empoli la squadra di Gilardino passerebbe anche in vantaggio, ma la rete è annullata dall’arbitro Feliciani dopo una confusa mischia in area di rigore. Fra i padroni di casa si mette in buona evidenza Cambiaghi. Nella ripresa pochi pericoli da ambo le parti, se non quello creato da Gudmundsson sul gong (bravo Caprile a smanacciare).

Poco da segnalare anche a Udine, dove la squadra di Cioffi prova a far qualcosa in più degli avversari soprattutto nel primo tempo, ma deve fare i conti con Di Gregorio (migliore in campo del Monza). Brianzoli che nella ripresa alzano leggermente il baricentro ma il punteggio non si schioda.

Di seguito i tabellini (fonte TMW):

Empoli (3-5-2) – Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (9′ st Cacace), Zurkowski (26′ st Kovalenko), Grassi (26′ st Destro), Maleh, Gyasi; Cerri (9′ st Cancellieri), Cambiaghi (39′ st Fazzini). A disposizione: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Niang. All.: Nicola

Genoa (3-5-1-1) – Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (32′ st Martin), Malinovskyi (1′ st Ekuban), Badelj, Frendrup, Spence; Gudmundsson; Retegui (32′ st Vitinha). A disposizione: Leali, Sommariva, Thorsby, Bohinen, Strootman, Vogliacco, Cittadini, Kuavita, Pittino. All.: Caridi (Gilardino squalificato)

Arbitro: Feliciani

Ammoniti: Walukiewicz (E), Sabelli (G), Cambiaghi (E)

Espulso: De Winter (G)

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Pereyra (12′ st Ehizibue), Lovric, Walace, Payero (25′ st Samardzic), Zemura (25′ st Kamara); Thauvin (43′ st Brenner); Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Ebosele, Oier Zarraga, Success, Joao Ferreira, Tikvic, Kabasele. All.: Cioffi

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio (38′ st Izzo), Pablo Mari, Caldirola (1′ st A. Carboni); Ciurria, Bondo, Pessina, Birindelli (11′ st Zerbin); Colpani (11′ st V. Carboni), Dany Mota (28′ st Pedro Pereira); Djuric. A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Gagliardini, Machin, Akpa-Akpro, Colombo, Bettella, Maldini, Kyriakopoulos. All.: Palladino

Arbitro: Prontera

Ammoniti: Pereyra (U), Walace (U), Ehizibue (U), Pedro Pereira (M), Izzo (M)