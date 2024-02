Laporta: «Napoli, Roma e milanesi in Superlega». Parla il presidente del Barça

C’è un mondo sommerso che sta lavorando alla Superlega. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha definito «illegale» il monopolio dell’Uefa, parlando di «abuso di posizione dominante», il progetto di A22 ha continuato a raccogliere estimatori. Secondo il presidente del Barcellona, Joan Laporta, «quattro italiane sarebbero pronte a unirsi». È stato proprio uno dei “ribelli” a fare i nomi in un’intervista nel programma El Món a RAC1: «Sono Inter, Milan, Napoli, Roma». E non solo: «Sono pronte anche tutte le spagnole tranne l’Atletico. Poi Marsiglia, Benfica, Sporting e Porto, Ajax, Feyenoord e Psv e due belghe, Anderlecht e Bruges». Il Psg no perché, secondo il presidente blaugrana, «è lui a governare nell’Uefa» anche se Al-Khelaifi fu uno dei primi a ragionare su una competizione alternativa, come ha rivelato di recente Andrea Agnelli. E le inglesi? «Hanno già la loro Superlega».

REAZIONI