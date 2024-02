Coppa D’Africa – Napoli e Atalanta dovranno aspettare ancora. La Nigeria di Osimhen e Lookman è in semifinale

La Nigeria (1-0) non si ferma più, anche se nel finale l’attaccante azzurro è stato sostituito e per qualche istante ha usufruito della barella. Probabilmente per una botta al ginocchio sinistro. Ma è sembrato più che altro un falso allarme. La dinamica non è stata lineare. A tranquillizzare l’ambiente e di riflesso i tifosi del Napoli ci ha pensato lo stesso Victor facendo partire un contenuto live sui social dove camminava senza problemi in direzione spogliatoio circondato dalla musica.

FINALE VICINA. Le Super Eagles – le super aquile – in ogni caso si confermano tali di nome e di fatto. Perché la preda Angola viene eliminata dalla Coppa d’Africa con il minimo sforzo: l’1-0 lo realizza Lookman con una mossa da rapace che vale il pass per la semifinale. Adesso ci sono solamente Capo Verde o Sudafrica a separare la Nigeria dalla finalissima. LOOK DECISIVO. La nazionale di Peseiro funziona in difesa e per la quarta partita di fila non subisce gol. I pericoli però non sono mancati, vedi in avvio la parata d’istinto di Nwabili sul tentativo a botta sicura di Mabululu e il palo pieno colpito da Zini nella ripresa. La Nigeria ha condotto una gara in linea con quelle precedenti. Poi con i suoi giocatori di classe ha trovato il modo per spuntarla: stavolta ci ha pensato Lookman al 41’ del primo tempo, bravo a realizzare di sinistro un rigore in movimento sull’assist di Simon, ancora una volta preferito a Chukwueze del Milan. L’attaccante della Dea era finito sul tabellino dei marcatori anche contro il Camerun, agli ottavi: 3 reti in due partite.

OSI. Al di là del giallo intorno al presunto infortunio sui titoli di coda, Osimhen si è speso molto lottando sia in fase offensiva che difensiva: la sua prova non è stata insufficiente. Certo, un paio di palloni potevano essere gestiti meglio in area, ma l’attaccante del Napoli il gol del 2-0 lo aveva siglato di testa sfruttando una mezza papera del portiere. Esultanza folle, lo stadio è venuto giù. Ma il raddoppio della Nigeria è stato annullato successivamente al Var per una posizione di fuorigioco di pochi centimetri. Victor finora ha realizzato un solo centro nella partita inaugurale. Forse li sta “conservando” per il momento clou della Coppa d’Africa.

NIGERIA 1 ANGOLA 0

NIGERIA (3-4-2-1): Nwabili 7; Ajayi 6 Troost-Ekong 6,5 Bassey 6; Ola Aina 6,5 Onyeka 6 (43’ st Aribo sv) Iwobi 7 (35’ st Yusuf 6) Zaidu 6; Simon 6,5 Lookman 7 (95’ st Omeuro); Osimhen 6,5 (50’ st Onuachu sv). A disp.: Ojo, Uzocho, Awaziem, Chukwueze, Iheanacho, Moffi, Musa, Omeruo, Osayi-Samuel Ct: Peseiro 7

ANGOLA (4-3-3): Antonio 6; Afonso 5,5 (34’ st Bela 6) Gaspar 5,5 Buatu 6 To Carneiro 6; Fredy 6 (21’ st Paz 5,5) Show 6 Estrela 5 (1’ st Zini 6,5); Gilberto 5,5 (21’ st Luvumbo 6) Mabululu 5,5 Gelson Dala 5,5 (41’ st Milson sv) A disp.: Gelson, Kadu, Inacio Miguel, Keliano, Quinito Ct: Gonçalves 6,5

ARBITRO: Sy (Sen) 6,5

MARCATORE: 41’ pt Lookman

AMMONITI: Bassey (N), Gaspar (A), Mabululu (A), Gelson Dala (A)

Fonte: CdS