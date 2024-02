“Ci sono malumori all’interno dello spogliatoio”

Il Napoli sta vivendo una stagione a dir poco travagliata, lo dimostrano anche le scelte delle liste della squadra sia in Italia che in Europa, forse mai si era arrivati a tanta confusione nel corso di questi anni. Ma dallo spogliatoio azzurro non arrivano grandi segnali, tutt’altro. Le scelte del mister hanno creato non pochi malumori in tal senso. Pasquale Salvione del Corriere dello Sport online, ai microfoni di 1 Station Radio, ha rivelato: “Quello delle liste è un problema serio. Mazzarri ha dovuto fare delle scelte precise che, inevitabilmente, hanno creato dei malumori all’interno dello spogliatoio”. Poi ha aggiunto: “Tuttavia, chi del Napoli ha gestito il mercato sapeva che in Champions potevano essere fatti soltanto tre cambi, così come conosceva i paletti della lista per la Serie A. Il primo obiettivo della società dovrebbe essere quello di ristabilire la serenità in squadra. Da qui a fine maggio, infatti, ci sono in ballo 150 milioni di euro, tra qualificazione al Mondiale per Club e qualificazione agli ottavi di Champions. È fondamentale, dunque, che tutti remino nella stessa direzione”.

