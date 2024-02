Stanislav Lobotka: unica certezza in un’annata complessa

L’unica certezza in una stagione fin qui difficile per il Napoli si chiama Stanislav Lobotka. Da cervello di una macchina perfetta che ha stravinto un campionato a playmaker di una squadra che non è stata capace di mantenere le aspettative, il suo compito lo ha sempre e comunque portato a termine. Sia con Garcia sia con Mazzarri, il centrocampista – come riporta ilmattino.it – ha dimostrato grande duttilità e capacità di adattamento alle diverse varianti tattiche proposte dai due allenatori.

Emblema dell’irrinunciabilità allo slovacco l’ultima sfida in casa della Lazio, quando è stato capace di coprire, cucire e rattoppare ogni singola zolla di campo nella terra di mezzo. Una specie di cyborg perfetto capace di dare del tu al pallone con le solite rapidità di pensiero ed esecuzione. Chiedere informazioni ai dirimpettai Cataldi, Guendouzi e allo stesso Luis Alberto. Ma anche a Castellanos che Lobokop ha schermato con sagacia tattica piazzandosi davanti alla difesa e sapendo anche ripartire. Il tutto nonostante le gabbie che spesso gli allenatori avversari provano a costruirgli intorno.

Quest’anno ha già fornito servizio assistenza per Raspadori in occasione del derby vinto dal Napoli all’Arechi contro la Salernitana. Anche in Champions, dopo la scorsa annata da protagonista, proverà a trascinare gli azzurri attesi dall’ostacolo Barcellona: mai come quest’anno, la qualificazione sarebbe una manna dal cielo per le casse azzurre e per il punteggio nel ranking Uefa in vista del Mondiale per Club. Ma è ancora presto per fare pronostici.